この夏の記録的な猛暑を受け、7日、政府は熱中症対策の会議を緊急で開き、石破首相は熱中症対策の強化について「できることは全て実行していただきたい」と関係省庁に指示をしました。政府は7日、石破首相出席のもと、熱中症対策推進会議を開きました。この会議は今年6月以来、2度目の開催で今月5日に群馬県伊勢崎市で、国内の観測史上最高気温を更新する41.8度を記録したり、7月30日からは2013年以来12年ぶりに4日連続で国内の最