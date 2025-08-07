◇パ・リーグ日本ハムー西武（2025年8月7日エスコンF）日本ハムの松本剛外野手（31）が7日、西武戦（エスコンF）に「7番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で右手付近に死球を受け、そのまま交代となった。西武先発・今井の初球、抜けたボールに思わずのけぞった松本剛。避けようとしたものの、152キロの直球は右手付近に当たった。その場に座り込み、しばらく痛みで動けず。松本剛はトレーナーとともにベンチに下がる