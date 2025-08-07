オリックス・横山楓投手（27）が7日、敵地・楽天モバイルで楽天戦を戦う1軍本隊に今季初合流した。21年ドラフト6位でオリックスに入団し、NPB通算4登板で0勝1敗、防御率7・36。24年シーズンを最後に、一度は育成契約に切り替わった。今季はウエスタン・リーグで30試合に登板し、1勝2敗8セーブ、防御率2・10。先月30日に入山とともに支配下登録が発表され、「うれしい気持ちはありますけど、崖っぷちの4年目ってことには変わり