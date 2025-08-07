大東建託は7月30日、「いい部屋ネット 街の住みここち&住みたい街ランキング2025＜大分県版＞」の結果を発表した。同調査は2021年〜2025年、大分県に住む20歳以上の男女6,661人を対象に、インターネットで実施した。いい部屋ネット 街の住みここち＆住みたい街ランキング2025＜大分県版＞「街の住みここちランキング」では、大分市が4年連続で1位を獲得した。県庁所在地である大分市は、県の行政機関や商業施設・文化施設が集