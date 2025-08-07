長野県の阿部守一知事全国知事会は7日、次期会長に阿部守一長野県知事が就任することが決まったと発表した。村井嘉浩宮城県知事の会長任期満了に伴う選挙に、阿部氏だけが立候補したため。26日の全国知事会議で正式に選出する。任期は9月3日から2年間。阿部氏は、総務省出身。長野県副知事などを経て2010年に初当選し、現在4期目。知事会副会長を務めている。村井氏は23年9月に会長に就任。国民スポーツ大会改革などを提案し