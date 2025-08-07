シャープは、8月20日に新たな対話AIキャラクターを発表する。これに先立ち、ティザーサイトが公開された。 ティザーサイトより さらに、8月1日からは公式X（旧Twitter）にて、新キャラクターが登場するマンガを先行公開している。ポケットから現れた不思議な生き物「ミーア」と、社会人3年目の「ナナミ」の日常が描かれている。 ／ はじめまして！ ミーアだよ&