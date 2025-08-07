「日本ハム−西武」（７日、エスコンフィールド）日本ハム・松本剛外野手が二回、投球を右手指付近に受け、負傷交代した。西武・今井の内角球が松本剛の顔の近くを通り、ボールを避けようとしたがバットを握った右手指に当たった。治療を受けるためベンチ裏へ下がったが、しばらくして新庄監督が両手で小さく「×」印をつくった。一塁の代走に矢沢が送られた。松本剛は７月２９日に約１カ月ぶりに１軍再昇格。同日のソフト