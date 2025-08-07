ヤンキース傘下マイナーと契約した前田健太投手が７日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「背番号は８です。１８番以外だと一度、一桁を付けてみたいなと思っていたので８にしてみました」と記し、「８」のユニホームの写真とともに投稿した。カブス傘下３Ａを退団した前田は３日（日本時間４日）に自身のインスタグラムで「ヤンキースの３Ａに移籍する事になりました！」と報告。ヤンキースも翌４日、前田とマイナ