「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（７日、浜名湖）前田紗希（３２）＝埼玉・１１５期・Ａ２級＝が４Ｒで、インからきっちり逃げてＧ１戦４節目、通算では２０走目にして待望の初１着を飾った。「初日後半に伸びられなかったので、普通はあると思っていた」。前検の段階で、「これは伸びしろしかないよね」とエンジンに関しては悲観していなかっただけに、「起こしから行き足が不安定だったので、キャブレター交換