タレントの神田うの（50）が7日、自身のインスタグラムを更新。滞在中のプラハでの家族写真を披露した。先月25日の投稿で「夏のバカンスを含めたわりかし長期ヨーロッパ滞在になります」と明かし、パリのディズニーランドでの思い出写真を投稿していた神田。この日はプラハにある友人おすすめのレストランに訪れたことを報告、13歳長女とおそろいのワンピース姿の写真を投稿した。神田は実業家の西村拓郎氏と2007年に結婚