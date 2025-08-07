全国知事会の会長選の候補者受け付けが７日正午に締め切られ、阿部守一・長野県知事（６４）の無投票当選が決まった。２６日の全国知事会議で正式に選任される。任期は９月３日から２年間。知事会によると、長野県知事の会長就任は初めて。