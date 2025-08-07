京王線は走行中の特急列車が倒木に接触した影響で、一部区間で運転見合わせています。7日午後0時15分過ぎ、京王線の仙川ーつつじヶ丘駅の間を走行していた特急列車に倒れかかった木が接触しました。木は列車の前面のガラスに接触したとみられ、列車は緊急停止し、その後仙川駅まで走行して乗客を降ろした後、回送になりました。ケガ人はいないということです。この影響で、現在、京王線では、桜上水ー府中の上下線、調布ー若葉台の