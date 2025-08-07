タレント大木凡人（80）がナレーションを務めたショートドラマ「銀座ひかり帖」が、8月1日からYouTubeチャンネルで公開された。銀座を中心にキャバクラやラウンジなどを展開するオルフェグループが手がけ、そのイメージ向上も狙い、夜の街を切り取ったショートドラマを発信していく。コメントを寄せた大木は「司会がメインのお仕事ですが、こういったお仕事もいただけるのだなと思いました（笑い）」としつつ「銀座は日本一の繁華