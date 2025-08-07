レスリング女子でオリンピック（五輪）金メダリストの吉田沙保里さん（42）が、6日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。恋愛を赤裸々に語った。オードリー若林正恭から「恋愛のこととか聞くの失礼かなって思うんですけど、男たち見て、『気合入れろよ』って思う時あるんですか？それをずっとやってきた人たちってどうなのかなって思って。『めっちゃ弱音吐くじゃんこいつ』とか、『出かけて、楽