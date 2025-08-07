お笑いコンビ、タイムマシーン3号の山本浩司（46）が7日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト生出演。この日、ともにゲスト出演したタレント藤田ニコル（27）の母とデートしていたことを明かした。ニコルの母はお笑い好きで、タイムマシーン3号のライブで出待ちするほどだったという。パチンコ好きで、タイムマシーン3号のパチンコ番組にも出演経験がある。山本はニコル母とのデートを認め、back numberの