2025年5月、Xユーザーのあるくきくらげさん（@kikuragehaaruku）は、用水路に落ちて衰弱していた子猫「ちびすけ」くんを保護しました。一時は命の危機もあったというちびすけくん。現在はどのような日々を送っているのか、その出会いと歩みについてお話を伺いました。【写真】きゅるんとお目々が輝く！ ぽわぽわ子猫が“美ニャン”に進化悲痛な鳴き声に導かれて出会った小さな命「仕事から帰った日の夕方、子猫の大きな鳴き声が聞