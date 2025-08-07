3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤¬¡¢11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬STARTOENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¥é¥¤¥Ö·èÄê¤òÃÎ¤é¤»¤ë¾åÅÄÎµÌé¤ÎÅê¹Æ¢£ºÇ¸å¤Î½Ð¹Òº£Ç¯¤Î2·î¤Ë¡¢3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤ÈµµÍü¤ÎSTARTO ENTERTAINMENTÂà½ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿KAT-TUN¡£È¯É½»þ¤Ë¤Ï¡Ö3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼