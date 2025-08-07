事故のあった関東電化工業の渋川工場＝群馬県渋川市・７日午前＝ ７日朝早く、群馬県渋川市の化学工場の一部が爆発する火事があり、２０代の男性従業員１人の死亡が確認されました。 ７日午前４時半ごろ、渋川市渋川の「関東電化工業渋川工場」で従業員から「工場内の建屋の一部が爆発した」と１１９番通報がありました。消防車両など１３台が出動し、火はおよそ４時間後に消し止められました。 警察によりますと、従業員