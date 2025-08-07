＜8月7日 日本ハム対西武 エスコンフィールドHOKKAIDO＞4連勝中のファイターズに悲劇か。デイゲームで行われたファイターズ対ライオンズの試合。7番･ライトで出場した松本剛選手の第一打席、ライオンズ先発･今井達也投手の150キロを超えるストレートが松本選手の右手人差し指に直撃した。デッドボールの瞬間、松本選手は苦悶の表情を浮かべてその場に倒れ込み、すぐさまベンチに下がるとその