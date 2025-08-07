札幌方面南警察署は2025年8月7日、住所不定・自称動画配信者の男（28）を詐欺の疑いで逮捕しました。男は札幌市南区定山渓温泉のホテルで、宿泊料金を支払う意思も能力もないのに、2025年4月7日から9日までの間、宿泊代金など約14万円相当のサービスを受けた疑いが持たれています。5月19日に「客から宿泊代金が支払われない」とホテルから通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男は女性と2人でホテルに宿泊し