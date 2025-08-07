清水海上保安部によりますと、8月7日午前7時前、日本軽金属蒲原工場から「午前2時15分頃、日本軽金属第一発電所（山梨県）からタービン油が最大1000リットルのうち、一部が日本軽金属蒲原工場前の放水路から海に流れ出た可能性がある」と清水海上保安部に通報がありました。 清水海上保安部所属の巡視船などが調べたところ、午前9時頃、静岡市清水区蒲原にある放水路で油膜を確認したほか、午前10時頃には海上でも油が浮い