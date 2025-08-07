中央可鍛工業 [名証Ｍ] が8月7日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の7.2億円に急拡大し、通期計画の21億円に対する進捗率は34.6％となり、5年平均の34.6％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.6％→4.5％に改善した。 株探ニュース