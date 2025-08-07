トヨタ自動車堤工場に掲げられたロゴマーク＝愛知県豊田市トヨタ自動車は7日、2026年3月期の連結業績予想を下方修正し、純利益を前期比44.2％減の2兆6600億円とした。本業のもうけを示す営業利益も33.3％減の3兆2千億円に引き下げた。トランプ米政権による関税影響額が営業利益ベースで1兆4千億円に達すると見積もった。25年4〜6月期連結決算は、売上高が前年同期比3.5％増の12兆2533億円で過去最高となった。ハイブリッド車（