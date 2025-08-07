「日本ハム−西武」（７日、エスコンフィールド）蛍原徹とちゃらんぽらん・冨好真が試合前の始球式で場内を盛り上げた。蛍原は背番号「５６」の日本ハムユニホームでマウンドへ。ドラマ「北の国から」をきっかけに北海道が好きになり、その後、本拠地を移した日本ハムのファンになったと明かし、背番号はドラマの主人公・黒板五郎から「５６（ごろう）」にしたと説明した。一方のちゃらんぽらん・冨好は西武ファンで、昨季