◆パ・リーグ日本ハム―西武（７日・エスコンフィールド）吉本興業の芸人がエスコンに集結する「超みんわら祭り」が開催され、試合前に蛍原徹が、ファーストピッチに臨んだ。ドラマ「北の国から」の大ファンという蛍原は、背中に「ＫＩＴＡＮＯＫＵＮＩＫＡＲＡ」のネームと、主人公・黒板五郎にちなんで「５６」の背番号を入れたユニホーム姿で登場した。西武ファンのちゃらんぽらん冨好が打席に入ると、蛍原は劇中で五