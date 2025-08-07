◆米大リーグダイヤモンドバックス２―３パドレス（６日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ナ・リーグ西地区２位パドレスが４位ダイヤモンドバックスとの同地区対決に３―２で逆転勝ちした。首位ドジャースに２ゲーム差に迫った。オリオールズから新加入したオハーン外野手が１―２の９回に加入後１号となる通算１４号同点ソロ。１死三塁でイグレシアスが勝ち越し適時打を放ち、接戦を制した。パ軍は前日も延