田中商事 [東証Ｓ] が8月7日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比21.8％増の1.6億円に伸びたが、通期計画の11.4億円に対する進捗率は14.1％にとどまり、5年平均の23.4％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.2％→2.1％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース