乃木坂４６の５期生として活動中の岡本姫奈が７日までに自身のＳＮＳを更新。同じく乃木坂４６の一ノ瀬美空との２ショットが反響を呼んでいる。岡本はインスタグラムに「二人でふざけてる時間がすきです」とつづると、白にパールが映えるコーディネートで一ノ瀬と身を寄せポーズを取る２ショットを３枚アップした。この投稿には多数のいいねが寄せられている。