太平洋セメント [東証Ｐ] が8月7日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比15.0％減の99.9億円に減り、4-9月期(上期)計画の280億円に対する進捗率は35.7％にとどまったものの、5年平均の28.6％を上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.3％→4.8％に悪化した。 株探ニュース