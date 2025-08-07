日本化学産業 [東証Ｓ] が8月7日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比0.3％減の10.6億円となり、通期計画の24.7億円に対する進捗率は43.2％に達し、5年平均の31.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.7％→13.7％に低下した。 株探ニュース