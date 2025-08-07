フリーアナウンサーの森香澄（30）が6日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。浮気の線引きについて語った。「バレたら」浮気になるとコメントした森。体の関係があったとしても「完全犯罪だったら知りようがない。それを浮気だとは言えない。だって知らないんだから」とバレなかったら浮気にはならないと持論を述べた。一方、ゲストの元HKT48でタレントの田中美久は「体の関係を持っ