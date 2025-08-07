気象台は、午後2時28分に、洪水警報を高森町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を宇土市、宇城市、阿蘇市、南阿蘇村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・高森町に発表 7日14:28時点熊本、阿蘇地方では、7日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□大雨警報・土砂災害・浸水7日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報7日夕方にか