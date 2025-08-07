アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)に越境参加しているバンクーバー・ホワイトキャップス(カナダ)は6日、元ドイツ代表FWトーマス・ミュラー(35)の獲得を発表した。契約は2025シーズン終了までとなり、2026年に指定選手としてプレーするオプションも含まれているという。ミュラーはこれまでのプロキャリアをバイエルン一筋で過ごし、今夏のFIFAクラブワールドカップ後に退団。17年間で通算756試合に出場して250ゴール238ア