ＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣ [東証Ｐ] が8月7日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比49.1％減の67.7億円に落ち込んだが、4-9月期(上期)計画の119億円に対する進捗率は56.9％に達し、3年平均の49.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の27.4％→18.8％に大幅低下した。 株探ニュース