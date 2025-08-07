8月4日、3人組ユニット「Number_i」が音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！』（TBS系）に出演し、新曲『未確認領域』を披露した。3人のパフォーマンスが注目を集めたが、岸優太には心配が寄せられている。今回の曲は、フルサイズでテレビ初披露となった。「9月22日にリリースされるNumber_iのアルバム『No.II』の収録曲で、8月11日にデジタル配信されます。ヒップホップ調で、3人の力強い振り付けが特徴的ですね。岸さんは短く切っ