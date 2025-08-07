1996年のデビューから歩んできたEvery Little Thingの軌跡が、アナログレコードでよみがえる。48枚のシングル表題曲（A面曲）を全24タイトルに収め、6期に分けて順次リリースするプロジェクトがスタート。2026年8月に控えるデビュー30周年を見据え、「Feel My Heart」から「まいにち。」まで時代を彩った名曲たちが、懐かしい記憶とともにレコード盤で蘇る。各タイトルは初回限定生産でのリリースとなり、アナログ盤ならではの温も