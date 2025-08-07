[8.6 天皇杯4回戦 神戸2-1(延長)東洋大 ノエスタ]対戦相手のヴィッセル神戸と縁のある選手が、東洋大の応援席にいた。桧山宗秀(2年=C大阪U-18)は、小学校5年生からの2年間を神戸のエリートクラスで学んだ。中学からはセレッソ大阪の下部組織に進んだが、神戸U-15に入団する選択肢もあったという。端正な顔立ち、きりっとした眉毛にお父さんの面影を感じさせる。父親はプロ野球・阪神タイガースでホームランバッター、そして“