4日夜、大館市で、熱中症とみられ病院に搬送された男性が、その後死亡していたことがわかりました。死亡したのは大館市の50代の男性です。消防によりますと、4日午後7時40分ごろ、この男性から連絡を受けた知人の男性が「熱中症で動けないようだ」と消防に通報しました。救急隊が到着した時には、男性は自宅の室内にいて意識があり会話もできたということです。熱中症が疑われたため、男性は大館市内の病院に運ばれましたが、その