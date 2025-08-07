羊文学 × 世界的クレイアニメーション『ひつじのショーン』× ファッションブランドand STが、8月8日より初のトリプルコラボレーションアイテムを発売する。音楽 × アニメーション × ファッションによるトリプルコラボレーションアイテムの発売を記念して8月9日、and STのフラッグシップストアand ST TOKYOに、ひつじのショーンとひつじちゃん(羊文学マスコットキャラクター)の来店が決定した。今回のコラボレーションは、“ひ