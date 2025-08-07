「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午後２時現在で、アルファクス・フード・システムが「売り予想数上昇」で２位となっている。 東京証券取引所が５日の取引終了後、同社株を９月６日付で上場廃止にすると発表したことが引き続き売り予想数の上昇につながっているようだ。延長承認を受けた法定提出期限の経過後、休業日を除き８日目である５日までに２５年９月期半期報告書を提出しな