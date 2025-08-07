多木化学が後場急伸している。同社はきょう午後２時ごろ、２５年１２月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の１３億円から２９億円（前期比８．７％増）に引き上げた。 売上高予想も４１０億円から４１６億円（同６．９％増）に上方修正。水処理薬剤の原料価格上昇に伴う販売価格の是正が進んだことや、各セグメントが当初の予想より好調に推移していることが主な要因だとしている。 また、期末一括配