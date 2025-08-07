トヨタ自動車が後場軟化。同社は午後２時に決算発表を行った。２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結業績は売上高にあたる営業収益が前年同期比３．５％増の１２兆２５３３億２６００万円、営業利益は同１０．９％減の１兆１６６１億４１００万円となった。市場予想は営業利益が８９００億円前後とされていた。ただ、２６年３月期通期の営業利益は３兆８０００億円から３兆２０００億円（前期比３３．３％減）、純利益