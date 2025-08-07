三井海洋開発が後場に買われ、上場来高値を更新。７０００円台に乗せる場面があった。同社はきょう午後０時３０分、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算を発表。売上高が前年同期比０．７％減の３００３億７８００万円、営業利益が同１７．１％減の２４９億３５００万円、最終利益が同５．２％増の２１０億８００万円だった。直近３カ月間の４～６月期では最終利益は２１％の増益。更に中間期の受注