住友金属鉱山 [東証Ｐ] が8月7日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比24.3％増の274億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の580億円→610億円(前期は164億円)に5.2％上方修正し、増益率が3.5倍→3.7倍に拡大する見通しとなった。 株探ニュース