女優の秋野暢子が6日に自身のアメブロを更新。自身がハワイに行く理由と、その背景にある闘病エピソードをつづった。【映像】秋野暢子、闘病中のスキンヘッド姿2022年7月に食道がんを公表していた秋野は、化学放射線療法と抗がん剤治療を経て2023年4月に寛解したことを明かしていた。闘病中には「抗がん剤の副作用あるあるの脱毛〜〜！これで落ちる髪の毛の心配はなくなりました」とスキンヘッド姿も公開していた。この日は