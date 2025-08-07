広島と長崎に原爆が投下されてから80年になるのに合わせ、原爆をテーマにしたデジタルアート作品がロンドンで上映されました。【映像】原爆テーマのデジタルアート作品 ロンドンで上映6日、ロンドンの繁華街、ピカデリーサーカスで上映されたのは、原爆投下をテーマとしたデジタルアート作品『世界の終わりを見た』です。イギリス人のエス・デブリンさんと日本人のウェストン真知子さんが制作しました。10分間の映像では、爆