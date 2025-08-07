【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「人生の岐路に立った時、読み返したい一冊です」「私に“新書”という世界を教えてくれました」など読者や書店員からも大反響 二宮和也による初めての新書『独断と偏見』（6月17日発売）の6刷が決まり、累計発行部数22万部を突破した。 この新書は著者である二宮和也が、エンターテイナーとしての思考、ビジネス論や人づきあいの流儀、会話術から生死観に至るまで縦横無