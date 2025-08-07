山梨県大月市で今年2月に発生した山火事で、警察は東京消防庁の30代の男性職員を書類送検しました。【映像】山火事の様子大月市猿橋町で2月26日、山林約100ヘクタールが焼ける火事がありました。警察などによりますと、注意義務を怠り山火事を起こしたとして、東京消防庁の30代の男性職員を書類送検しました。男性は親族の家の管理で庭木を切り、燃やそうとしていたということです。東京消防庁は「送致されたことは遺憾で