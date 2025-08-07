玉井商船 [東証Ｓ] が8月7日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は2億1200万円の赤字(前年同期は3億3900万円の黒字)に転落した。 併せて、4-9月期(上期)の同損益を従来予想の2000万円の黒字→1億6000万円の赤字(前年同期は4億4800万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の1億5000万円(前期は8億8800万円)を据え置いた。 直近3ヵ月の