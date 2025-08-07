元オセロでタレントの中島知子（53歳）が、8月5日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season4」（ABEMA）に出演。“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちを直撃した。現在38歳で、35歳の時におばあちゃんになった和歌山県在住のマリコさんは、18歳で長女・リオナさんを出産し、シングルマザーとして子育てに奮闘。リオナさんが高校入学直後、16歳で妊娠発覚し、マリコさんは「自分と同じようにはな